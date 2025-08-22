Devre bitmeden soyunma odasına gidiyor! Mourinho'nun erken çıkışının sebebi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, deplasmanda onadıkları Göztepe maçının ardından Kadıköy'deki Benfica'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu karşılaşmasında da ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitmişti. Portekizli çalıştırıcının çok konuşulan bu davranışının sebebi ortaya çıktı.

"VİDEO ANALİZ" DETAYI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Portekizli teknik adam, ikinci yarı taktik planlarını oyuncularına video üzerinden aktarmak için hazırlık yapıyor. Mourinho'nun futbolcularla aynı anda soyunma odasına girmesi halinde, bu planların anlatımının yetişmeyeceği düşünülüyor.

Bu nedenle Jose Mourinho, takımdan 5 dakika önce soyunma odasına girerek, tüm planlarını tamamlıyor ve oyuncularına eksiksiz şekilde aktarma fırsatı buluyor.