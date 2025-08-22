Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Devre bitmeden soyunma odasına gidiyor! Mourinho'nun erken çıkışının sebebi

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun, ilk yarı sona ermeden soyunma odasının yolunu tutmasının nedeni ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, deplasmanda onadıkları Göztepe maçının ardından Kadıköy'deki Benfica'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu karşılaşmasında da ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitmişti. Portekizli çalıştırıcının çok konuşulan bu davranışının sebebi ortaya çıktı.

"VİDEO ANALİZ" DETAYI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Portekizli teknik adam, ikinci yarı taktik planlarını oyuncularına video üzerinden aktarmak için hazırlık yapıyor. Mourinho'nun futbolcularla aynı anda soyunma odasına girmesi halinde, bu planların anlatımının yetişmeyeceği düşünülüyor.

Bu nedenle Jose Mourinho, takımdan 5 dakika önce soyunma odasına girerek, tüm planlarını tamamlıyor ve oyuncularına eksiksiz şekilde aktarma fırsatı buluyor.  

