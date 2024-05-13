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Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Benfica cephesinden Arjantinli hakkında transfer açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Di Maria Beşiktaş&#039;a gelecek mi? Benfica cephesinden Arjantinli hakkında transfer açıklaması

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica'da Teknik Direktörü Roger Schmidt, adı Beşiktaş ile anılan Angel Di Maria hakkında açıklamalar yaptı. Di Maria'nın hala çok iyi durumda olduğunu söyleyen Schmidt, oyuncunun hala üst düzey performans gösterebileceğini söyledi.

Portekiz Premier Ligi'nin 33. haftasında Aoruca'yı 5-0 yenen Benfica'da Teknik Direktör Roger Schmidt, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli yıldızı Angel Di Maria'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SON MAÇI MIYDI?"

Toplantıda Schmidt'e, Benfica'nın bu sezon iç sahadaki son maçına çıktığı hatırlatılarak, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki futbolcu hakkında "Di Maria'nın Luz Stadı'ndaki son maçı mıydı?" sorusu yöneltiledi. Alman teknik adam bu soruya şöyle cevap verdi:

Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Benfica cephesinden Arjantinli hakkında transfer açıklaması - 1. Resim

UMUT VAR

"Kalacağına dair hala umut var, henüz kararını verdiğini düşünmüyorum. Di Maria'yı çok takdir ediyorum. Harika bir kariyeri var ve hala çok iyi durumda. Onun koçu olarak onunla bir sezon daha çalışmanın harika olacağını düşünüyorum, çünkü o hala iyi durumda. Üst düzey. Ne olacağını göreceğiz."

Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Benfica cephesinden Arjantinli hakkında transfer açıklaması - 2. Resim

Geçtiğimiz yaz Juventus'tan Benfica'ya transfer olan Angel Di Maria, Portekiz takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz aylarda çıkan haberlerde Arjantinli futbolcunun 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağı ileri sürülmüştü.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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