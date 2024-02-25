Dünya devi Barış Alper Yılmaz için İstanbul'da! Galatasaray - Antalyaspor maçını izleyecekler
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın formda yıldızı Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri nabız yoklamaya başladı. Genç yıldızın gelişimini yakından takip eden İtalya ve İspanya ekipleri sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.
Devre arasında Sacha Boey'i 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e satan Galatasaray, rekor transfer satışlarını sezon sonunda sürdürecek.
Avrupa kupaları ve Süper Lig'deki başarılı oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın İtalya ve İspanya takımlarının radarına girdiği öğrenildi.
İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren kulüplerin ilgi gösterdiği konuşulan Barış için EURO 2024 beklenecek.
GALATASARAY EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kadroya alacağı 23 yaşındaki oyuncunun göstereceği performans bonservis bedelinde belirleyici olacak.
Geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasında gösterilen Barış'ın en az 20 milyon euro kazandırarak transfer olması bekleniyor.
Öte yandan Avrupa takımlarının gözlemcileri yarın oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçını stadyumdan canlı izleyecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi