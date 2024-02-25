Dünya devi Barış Alper Yılmaz için İstanbul'da! Galatasaray - Antalyaspor maçını izleyecekler

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Şubat 2024 12:10 - Güncelleme: 25 Şubat 2024 12:15 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın formda yıldızı Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri nabız yoklamaya başladı. Genç yıldızın gelişimini yakından takip eden İtalya ve İspanya ekipleri sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.