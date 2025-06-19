Dünyaca ünlü futbolcu Bodrum'da! 8 arkadaşıyla ödediği hesap dudak uçuklattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2025 08:23 - Güncelleme: 19 Haziran 2025 08:27 - Güncelleme:

Liverpool’un yıldız futbolcusu Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti. 8 arkadaşıyla eğlenceye giden Frimpong'un gece sonunda ödediği hesabın 600 bin lira olduğu öğrenildi.

Dünyaca ünlü futbolcu Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'a geldi. Liverpool'da forma giyen genç yıldız, önceki gece Yalıkavak'ta bulunan popüler bir Yunan restoranında görüntülendi. Tabak kırarak da eğlenen yıldız futbolcu, neşeli halleriyle geceye damga vurdu. 600 BİN TL HESAP ÖDEDİ 40 milyon euroya İngiliz takımı Liverpool'a transfer olan ünlü futbolcunun bu unutulmaz akşamda yaklaşık 600 bin lira hesap ödediği öğrenildi. Tatiline hız kesmeden devam eden Frimpong'un, Bodrum'daki diğer popüler mekanları da ziyaret edeceği konuşuluyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci