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Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Listeye 2 ülke damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Listeye 2 ülke damga vurdu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), "dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu"nu açıkladı. Brezilya-Arjantin rekabetinin dikkat çektiği listede, profesyonel kariyeri devam eden 2 oyuncu bulunuyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu belli oldu. IFFHS tarafından hazırlanan listenin ilk 2 sırasındaki oyuncular, Brezilya ve Arjantinli futbolseverleri karşı karşıya getirdi. Arjantin'den 3, Brezilya'dan 3 yıldızın bulunduğu listede, aktif futbol hayatı devam eden 2 isim de yer alıyor.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun açıkladığı listeye göre, gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcu şöyle sıralandı:

10- RONALDINHO (BREZİLYA)

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! 2 ülke karşı karşıya - 1. Resim

9- ALFREDO DI STEFANO (ARJANTİN-İSPANYA)

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Listeye 2 ülke damga vurdu - 2. Resim

8- FRANZ BECHENBAUER (ALMANYA)

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! 2 ülke karşı karşıya - 3. Resim

7- ZINEDINE ZIDANE (FRANSA)

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! 2 ülke karşı karşıya - 4. Resim

6- RONALDO (BREZİLYA)

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! 2 ülke karşı karşıya - 5. Resim

5- JOAN CRUYFF (HOLLANDA)

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! 2 ülke karşı karşıya - 6. Resim

4- CRISTIANO RONALDO (PORTEKİZ)

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! 2 ülke karşı karşıya - 7. Resim

3- DIEGO MARADONA (ARJANTİN)

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! 2 ülke karşı karşıya - 8. Resim

2- PELE (BREZİLYA)

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! 2 ülke karşı karşıya - 9. Resim

1- LIONEL MESSI (ARJANTİN) 

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! 2 ülke karşı karşıya - 10. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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