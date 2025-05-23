Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Listeye 2 ülke damga vurdu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), "dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu"nu açıkladı. Brezilya-Arjantin rekabetinin dikkat çektiği listede, profesyonel kariyeri devam eden 2 oyuncu bulunuyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu belli oldu. IFFHS tarafından hazırlanan listenin ilk 2 sırasındaki oyuncular, Brezilya ve Arjantinli futbolseverleri karşı karşıya getirdi. Arjantin'den 3, Brezilya'dan 3 yıldızın bulunduğu listede, aktif futbol hayatı devam eden 2 isim de yer alıyor.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun açıkladığı listeye göre, gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcu şöyle sıralandı:

10- RONALDINHO (BREZİLYA)

9- ALFREDO DI STEFANO (ARJANTİN-İSPANYA)

8- FRANZ BECHENBAUER (ALMANYA)

7- ZINEDINE ZIDANE (FRANSA)

6- RONALDO (BREZİLYA)

5- JOAN CRUYFF (HOLLANDA)

4- CRISTIANO RONALDO (PORTEKİZ)

3- DIEGO MARADONA (ARJANTİN)

2- PELE (BREZİLYA)

1- LIONEL MESSI (ARJANTİN)