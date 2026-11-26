1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen "İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Şampiyonlar Ligi ve ligdeki yarışa ilişkin konuşan Özbek, "Bu sene Trendyol Süper Lig'de 5. şampiyonluğu kovaladığımız bir sene. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yakışır bir mücadele örneği veriyoruz" dedi.

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RAMS Park'ta düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Mehmet Cibara, Başkan Yardımcısı Eray Yazgan, Genel Sekreter Can Natan, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve ödül alan foto muhabirleri katıldı.

Yarışmada Ali Kemertaş ile Uğur Şenpire birinciliği paylaştı. Önder Gülen ikinci, Anadolu Ajansı Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun da üçüncü oldu.

Ayrıca organizasyonda Saycan Sayım, Ahmet Akpolat, Erhan Sevenler, Gökhan Büyük, Murat Akbaş, Ozan Emre Oktay, Fatma Erdoğan ve Selahattin Ekrekli, mansiyon ödülüne layık görüldü.

Törende konuşma yapan Dursun Özbek, "İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler" yarışmasının kulüp için çok önemli olduğunu aktararak "Şimdi çok değerli, sevdiğim bir kardeşim olan İsmail Sarıkaya'nın adıyla bu yarışmanın anılması onu daha da önemli hale getirdi. İsmail kardeşimle beraber çalıştık, aynı yönetimde bulunduk. Kendisi hem 1905 GSYİAD'a hem de Galatasaray Kulübüne emek vermiş değerli bir kardeşimiz. Kendisine tekrar rahmet diliyorum. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özbek, yarışmada sergilenen fotoğrafları incelediğini dile getirerek "Maç esnasında veya normal yaşantımızda dikkat etmediğimiz ve gözümüzden kaçan hususlar, bu fotoğraf karelerinde bizim önümüze geliyor. Farklı ifadeleri var. Şimdi hayatı yaşarken, aksiyon içindeyken fark etmediğiniz detayları fotoğrafların içinde tek tek görebiliyorsunuz. Onun için bu yarışmanın geçmiş başarılarımızı yansıttığı için ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Geçmişi tekrar hatırlatmak, gözümüzden kaçan hususları da tekrar yaşamak için çok önemli buluyorum. Ayrıca 1905 GSYİAD'a teşekkür ediyorum. Her zaman usanmadan kulübün her talebine ve çağrısına destek veren çok önemli bir organizasyon. Onun için de bu organizasyonun büyüyerek devam etmesini çok önemli buluyorum." diye konuştu.

Dursun Özbek

Galatasaray'ın özellikle 2022'den itibaren çok önemli başarılara imza attığını vurgulayan Özbek, şunları söyledi:

"Bu sene Trendyol Süper Lig'de 5. şampiyonluğu kovaladığımız bir sene. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yakışır bir mücadele örneği veriyoruz. Özellikle son maçlarımızda gerçekten nasıl bir kulüp olduğumuzu, oyuncularımızın kulübe aidiyetinin ne kadar yüksek olduğunu hepimiz izledik. Taraftarımızın kulübü ne kadar sevdiğini, kulübe ne kadar büyük destek verdiğini de özellikle maçlarımızda zaten hep görüyoruz. Yönetim olarak biz Galatasaray'ı teslim aldığımız tarihten bugüne kadar kulübü daha yukarıya çekmek ve daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

SANCAKTAR: "YAPTIĞINIZ İŞ GERÇEKTEN ÇOK DEĞERLİ"

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise bu yıl kulübün çok özel anlar yaşadığını belirterek "O günlerin heyecanını en iyi anlatan şeylerden biri de fotoğraflardır. Bir kupanın kaldırılışı, tribünlerdeki coşku, oyuncularımızın sevinçleri, hırsları, yüzlerindeki mutluluk ve birçok unutulmaz an var. Bu yarışmanın kulübümüz için çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Foto muhabiri dostlarımız, çoğu zaman bizim gözümüzden kaçan o küçük ama çok kıymetli anları yakalıyor. Yıllar geçiyor, oyuncular değişiyor, yeni kupalar kazanılıyor ama o fotoğraflar hep bizimle kalıyor. Çocuklarımız ve torunlarımız, Galatasaray hikayelerini bu karelerden görüp öğrenecekler. Yaptığınız iş gerçekten çok değerli. Biz de GSYİAD olarak bu yarışmayla sizlerin emeğine teşekkür ediyoruz ve Galatasaray tarihine kalıcı bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

1905 GSYİAD'ın vefat eden eski başkanlarından İsmail Sarıkaya'nın adıyla bu yarışmanın düzenlenmesinin önemine değinen Sancaktar, "İsmail Sarıkaya her zaman Galatasaray'a olan sevgisi, GSYİAD'a verdiği emek ve hepimize bıraktığı güzel dostluklarla hatırlanmaya devam edecektir. Bugün de bu yarışmanın onun adıyla devam ediyor olması bizim için çok kıymetli. Kendisini bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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