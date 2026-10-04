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Spor

Dursun Özbek'ten TFF yönetimine çağrı: Sessizlik hayra alamet değil

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Dursun Özbek'ten TFF yönetimine çağrı: Sessizlik hayra alamet değil
Başlık ResmiDursun Özbekten TFF yönetimine çağrı: Sessizlik hayra alamet değil

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk futbolunda yaşanan hakem soruşturması ve MHK’daki krize ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek, “Bir hafta sonra lig başlayacak, ortada MHK yok! Başkanı tutuklanmış, hakemi tutuklanmış” diyerek TFF’ye tepki gösterdi.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Türk futbolundaki depremle ilgili büyük kulüpler sessiz kalıp süreci takip etmeyi tercih ediyordu. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen’in kabrini ziyaretinin ardından gündemi değerlendirdi.

Özbek, “Biz G.Saray olarak MHK ile ilgili her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde TFF’ye devamlı çağrıda bulunduk. Zamanında değişim olsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bir hafta sonra lig başlayacak, ortada MHK yok! Başkanı tutuklanmış, hakemi tutuklanmış” dedi.

HOŞ OLMAYAN ŞEYLER

“Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Kimsenin umuruna gelmedi” diyen Dursun Özbek, “Şimdi TFF’de sessizlik hâkim. Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor. İfadeler deşifre oldukça ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil! Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama sessizliğin kimseye faydası yok” ifadesini kullandı.

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BU SENE LİG ÇOK ZOR

G.Saray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hedefleri konusunda “Özellikle bu sene ligde kolay maç yok. Herkes çok iddialı, herkes şampiyon olmak istiyor. Galatasaray için önemi çok büyük bu seneki ligin. Çünkü üst üste 5. şampiyonluğumuzu almak istiyoruz. Avrupa’da hedeflerimiz büyük. Orada da geçen seneki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz” dedi.

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