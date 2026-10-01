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Spor

Galatasaray teknik heyetinden ilginç karar: Dövüşmek yasak!

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Galatasaray teknik heyetinden ilginç karar: Dövüşmek yasak!
Başlık ResmiGalatasaray teknik heyetinden ilginç karar: Dövüşmek yasak!

Galatasaray’da teknik heyet, sezon boyunca sakatlık riskini azaltmak için futbolculara kick boks yasağı getirdi. Oyuncuların idman dışındaki ekstra çalışmalarını da teknik ekip ve sağlık kuruluna bildirmesi istendi.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Hedefi üst üste beşinci şampiyonluk olarak belirleyen ve bu konuda işi sıkı tutmaya çalışan Galatasaray’da teknik heyetten olağanüstü bir karar çıktı. Futbolcu sağlığının ön planda tutulduğu sarı-kırmızılılarda, sezon içerisinde sakatlık riskini aza indirmek adına yasaklar getirildi. Bundan sonra oyuncular kick boks (yumruk ve tekme tekniklerine dayalı dövüş) sporu yapamayacak. Böylece maç dışı özel durumlarda oluşabilecek sakatlıkların önüne geçilecek.

HERKESE İHTİYAÇ VAR

Ayrıca futbolcular, idman dışında yapacakları özel veya ekstra çalışmalar konusunda teknik ekip ile sağlık kurulunu bilgilendirecek. Hiçbir oyuncu evinde de olsa kafasına göre hareket edemeyecek. Yoğun bir maratona girecek Aslan’da Okan Buruk, mevcut kadronun her anlamda hazır olmasını ve aksilikler yaşanmamasını istiyor. Bazı oyunculardan sakatlıkları sebebiyle uzun süre faydalanamayan sarı-kırmızılılar, zorlu fikstürde tam kadro olmayı amaçlıyor.

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sona erdi.

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