Dzeko'nun forması sallantıda! Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'ın istediği golcüyü açıkladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'ın Edin Dzeko'nun yerine Michy Batshuayi oynatmak istediğini öne sürdü.

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun form durumu tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadro tercihleri ve yaptığı hamleler eleştirilirken Rıdvan Dilmen de konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Alanyaspor maçının berabere devam ettiği sırada Edin Dzeko'yu oyundan alana İsmail Kartal'ı eleştiren Rıdvan Dilmen, "Berabereyken Dzeko'yu asla çıkarmam" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: BATSHUAYI OLDUĞUNA EMİNİM

Batshuayi'nin maçı kazanmak için ikinci forvet olarak oyuna alınması gerektiğini aktaran Dilmen, Belçikalı futbolcunun dakika gol ortalamasında Avrupa'da zirvede olduğunu hatırlatarak "Ben İsmail hocanın gönlündeki santrforun Michy Batshuayi olduğunu eminim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda oyundan alınan Dzeko'nun İsmail Kartal'a sitem ettiği öne sürülmüştü.