Szymanski Jorge Jesus hastalığına yakalandı! 'Ali Koç araştırıp bulsun adam resmen uçurumdan yuvarlandı'

Süper Lig'in 25.haftasını yorumlayan Şansal Büyüka 343 Digital kanalında çok önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 2 puan kaybını değerlendiren Büyüka faturayı İsmail Kartal'a keserken, ünlü yorumcunun 'Szymanski' ifadeleri ise oldukça dikkat çekti.

Duayen yazar Şansal Büyüka Süper Lig'in 25. haftasını yorumladı. İşte Büyüka'nın gündeme damga vuran o sözleri...

FENERBAHÇE ÇOK AĞIR OYNUYOR

Fenerbahçe Alanyaspor'a iyi oynamadığı için puan kaybetti. Ben artık söylemekten bıktım, hatta utanıyorum, Fenerbahçe çok yavaş oynuyor. Savunmadan yavaş çıkıyorlar, orta sahada çok pas yapıyorlar, Tadic'e atsan Tadic otobüs durağı gibi ağır yavaş.. Fenerbahçe'nin maçlarına bakın rakibi eksik yakaladığı pozisyon sayısı neredeyse yok. Dzeko merkez santrafor, bakıyorum kenarlarda dolaşıyor, ceza sahası dışında basmaya çalışıyor Dzeko'nun bunları yapmaması lazım, Dzeko'nun ceza sahası içinde diri ve güçlü kalması lazım.

SZYMANSKİ'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Dzeko'nun attığı kafa golü bir örnek. Dzeko'nun hep bunlardan atması lazım ama kendisini idareli kullanmayı bilmiyor sen artık 37 yaşındasın. Aynı şekilde Tadic de öyle süper ağır oynuyor. Topu tutacak, rakibe kendini dayayacak, sonra hamle yapacak böyle hızlı futbol oynayamazsınız. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu Szymanski. Uçurumdan düşmüş gibi yuvarlandı şut atamıyor, basamıyor, gelemiyor... Fred olmayınca Szymanski'nin de düşüşü net görülüyor. Szyamanski Polonya Milli Takım formasını da kaybetti, özel bir durumu mu var, yoksa İstanbul mu onu bozdu yönetimin bunu araştırıp bulması lazım. Geçen sezon Jorge Jesus da böyle mutsuz bir dönem yaşadı yönetimin acil olarak bu durumu düzeltmesi lazım yoksa şampiyonluk elden gidecek dedim öyle oldu, Szymanski'de de aynı şeyler yaşanıyor.

İsmail Kartal sezon başından beri Krunic'te ısrar ediyordu ben bunu anlamıyorum. Krunic'in ne savunma anlayışı var ne de takımını öne taşıyacak kalitesi. Fenerbahçe'nin orta sahası hacı bekir lokumu gibi yumuşadı. Risk alma yok, oyuna ağırlığını koyamıyor keşke Krunic'e verdiğiniz parayı atletik bir santrafora verseydiniz.

MUSLERA O GOLÜ YEMEZDİ

İsmail Kartal alternatif üretemiyor, Oosterwolde neden kesildi anlamıyorum, İrfan'la Cengiz neden yan yana oynamasın? İsmail Kartal çare aramıyor. Alanyaspor'un attığı 2. golde 10 tane şut gelsin Muslera'ya hiçbirini yemez. Fenerbahçe'de yavaş oynama ve yaşlı futbolcu problemi var. Sen kendi sahanda 9 puan kaybettin Galatasaray 0, bu fark şampiyonu belirler.

İsmail Kartal forma adaletini kaybetti bu takımda Szymanski ve Tadic'in oynamaması lazım. 3 ayda 3 dakika oynatmadığın Ryan Kent'i kurtarıcı olarak oyuna sokması akıl alır gibi değil. Artık doldur boşalta kalıyor maç oyundan Dzeko'yu çıkarıyorsun!

OKAN BURUK SATRANÇ USTASI GİBİ

Galatasaray çok iyi mi futbol oynuyor, bence hayır ama sağlam bir yapısı var Fenerbahçe gibi çabuk kırılmıyor, çabuk düşmüyor, taraftarı harika, takımı diri tutuyor. Okan Buruk satranç ustası gibi. Barış Alper sağ önde başlıyor sol beke geçiyor bakıyorsun Barış harika da bir gol atıyor. Kaan Ayhan orta sahaydı şimdi sağ bekte Okan Buruk'un A, B, C planları olan bir hoca.

İCARDİ HALA TATİLDE

İcardi'ye bakıyorum Güney Amerika tatiline devam ediyor gibi. Fizik olarak antrenmansız kaldı falan, buna bağlı bir düşüşse kabul ederim, geçer toparlanır ama ruhen Galatasaray'dan ve Türkiye'den koptuysa bunu kabul edemem. Geçen sene sağdan Rashica soldan Kerem getiriyordu İcardi'ye yağmur gibi top geliyordu ama bu sezon böyle bir şey yok.

BARIŞ ALPER KENDİNİ AŞTI

Okan Buruk'un şu anda kafa yoracağı tek iş Kerem Aktürkoğlu. Barış Alper Yılmaz kendini aştı. Atletik adam tutulmuyor, komple fizik, güçlü dayanıklı. Önemli bir çalışma olmasa Barış Alper bu kadar sıçrayamazdı. Prag maçında sağda Kaan'ı solda Barış'ı bekliyorum. Prag maçları İcardi'nin eski günlerine dönüş maçı olabilir. Süper Lig'de avantajlar Galatasaray'ın eline geçti diyebiliriz.