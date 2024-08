Elinde 35 futbolcu var! Mourinho'nun üzerini çizdiği isimler belli oldu

Elinde yaklaşık 35 oyuncu bulunan Portekizli “Bu kadar kalabalık bir grupla çalışamam” dedi. Kadroda düşünülmeyen oyuncular lig başladığında taktik çalışmalara alınmayacak.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’deki kadro şişkinliği Jose Mourinho’nun canını sıkmaya başladı. “Takımda 29 oyuncu ve kaleciler var. Bu kadar kalabalık bir grupla çalışmak imkânsız” diyen tecrübeli teknik adam, yönetimden bir an önce temizlik yapılmasını istedi. Herkesin rekabet içinde olduğu bir takım arzu eden Mourinho “Her oyuncunun kendini her an oynayacak gibi hissettiği ve buna göre hazır tuttuğu takımlarda başarı gelir. Kadro dar ancak rekabet en üst seviyede olmalı. İhtiyacımız olan tam olarak bu” sözlerini sarf etti.

RESMİ TEKLİF YOK

Yönetime lig başlayana kadar süre veren Jose Mourinho’nun, bu tarihten sonra kadroda düşünmediği oyuncuları taktik idmanlara dâhil etmeyeceği öğrenildi. Lejyonerlerden Pedro, Peres, Zajc, Kent, Crespo, Krunic’in üzerini çizen Mourinho’nun planlarında yeni transferlerden Levent Mercan ile Emre Mor ve Cengiz Ünder de yer almıyor. Ancak “Kendinize kulüp bulun” tebliği yapılan bu oyuncular için Fenerbahçe’ye gelen resmî bir teklif yok. Yüksek yıllık ücretleri de oyuncuların transferini zora sokuyor.

ZAJC VE EN-NESRYİ DAHİL EDİLDİ

Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Fransa’nın Lille takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu tur öncesinde UEFA’ya bildirdiği kadroda iki değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan Fred ile birlikte Kent kadrodan çıkartılırken, Miha Zajc ve yeni transfer Youssef En-Nesyri dahil edildi.

AMRABAT SAVAŞI!

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde devlerle boğuşuyor. Sarı lacivertliler, Faslı yıldızı senelik 4 milyon avrodan 4 yıllık mukaveleye ikna etti. 15 milyon avro bonservis isteyen Fiorentina’ya en iyi teklifi de 10 milyon avro ve bonusların yanı sıra sonraki satıştan payla Fenerbahçe sundu. Ancak A. Madrid ve ManU da transfer için bastırıyor.

Güncel piyasa değeri 22 milyon avro olan Faslı oyuncu için şu ana kadar kulüplerin ödediği bonservis bedeli 38 milyon avro.