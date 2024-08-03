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Haberler > Teknoloji > Yapay zekâ algoritması taraf tutuyor

Yapay zekâ algoritması taraf tutuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapay zekâ algoritması taraf tutuyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapay zekâ araçları ve bu teknolojiyi kullanan arama motorları ile sosyal medya platformları, çeşitli alanlarda yanlı sonuçlar vermekle gündemde. Bazı içeriklere de algoritmalar aracılığıyla sansür uygulanıyor.

Son dönemde yapay zekâ araçları metinden görsele birçok içeriğin oluşturulması sürecinde yoğun olarak kullanılmaya başladı. Bu araçlar genel konularda verimli çalışsa da özellikle siyasi konularda yanlı sonuçlar verebiliyor. Bu tutum, söz konusu araçların algoritma yapısını oluşturan kurumların görüşlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor.

Elon Musk’ın X’teki hesabından alıntıladığı paylaşıma göre, Instagram gibi öne çıkan sosyal medya platformlarının sahibi Meta’nın yapay zekâ aracı Meta AI, Cumhuriyetçi Parti’den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimiyle ilgili bilgi vermedi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in seçim kampanyasına dair ise detaylı bilgiler paylaştı. Sosyal medya platformlarındaki bazı içerikler de yapay zekâ tabanlı sistemler kullanılarak kaldırılıyor.

HENİYYE PAYLAŞIMLARI KALDIRILDI

Örneğin, Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Facebook ve Instagram’daki paylaşımların çoğu kullanım politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Öte yandan Aralık 2022’de gazeteciler aracılığıyla kamuoyuna açıklanan “Twitter Dosyaları” ile algoritmalar aracılığıyla uygulanan sansür dünyanın gündemine gelmişti. Bu dosyalarda, Twitter’ın, ABD hükûmetinin söylemleriyle çelişen bilgileri sansürleyerek hükûmetle aynı fikirde olmayan uzmanları itibarsızlaştırarak Covid-19 salgınına ilişkin tartışmalara müdahale ettiği ortaya çıktı.

Bu içerik sansürünün, platformların ifade özgürlüğü ilkesini gölgede bıraktığı değerlendiriliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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