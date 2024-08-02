Ferhat Göçer'den enteresan çağrı: Yapay zekâya karşı birleşin

Şarkıcı Ferhat Göçer, yapay zekânın müzik piyasası için tehlike oluşturabileceğini söyledi ve "Bütün meslek grupları olarak birleşelim. Hak mücadelemizi birlikte verelim" dedi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonunun (MSF) yeni dönem başkanlığına Ferhat Göçer seçildi. Görevi devraldıktan sonra açıklamalarda bulunan Göçer, yapay zekânın müzik piyasası için tehlike oluşturabileceğini söyledi.

"BÜTÜN MESLEK GRUPLARINA SESLENİYORUM"

Şarkıcı Göçer, yapay zekânın sadece müzik sektörüne 1 milyar dolar zarar verme potansiyeline sahip olduğunu savunarak bunu sektörlerin birleşerek önleyebileceğini kaydetti. Edebiyat ve sinema sahalarına da seslenen Göçer, bu alanlarda da müzik sektörü gibi tüm meslek birliklerinin lisanslama alanında tek çatı altında birleşmesi gerektiğini belirtti.

Sanatçı Göçer “Buradan bütün meslek gruplarına sesleniyorum: Sinemacılar, oyuncular, edebiyatçılar; bütün meslek grupları olarak birleşelim. Hak mücadelemizi birlikte verelim” ifadelerini kullandı.