Eljif Elmas ve Kim Min Jae kesmedi! Napoli Szymanski için İstanbul'a geldi

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızları transfer eden Napoli, bu sefer Sarı Lacivertli yıldız futbolcu Szymanski için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro karşılığında transfer ettiği Sebastian Szymanski performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Polonyalı yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 42 maçta forma giyerken 12 gol atıp 14 asist yaptı. Szymanski'nin bu performansı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. İtalyanlar, Szymanski için gözlemci yollarken Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı.

EN SON 10 OCAK'TA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Sezona fırtına gibi başlayan Szymanski son olarak Kadıköy'de oynanan Konyaspor maçında skora katkı sağladı. Son gol sevincini 10 Ocak'ta Konyaspor maçında yaşayan, son asistini 14 Ocak'taki Gaziantep mücadelesinde yapan Szymanski, başarılı bir performans gösterdiği Hatayspor deplasmanında da skora katkı veremedi. 24 yaşındaki futbolcu, Hatayspor karşısında rakip kaleye 6 şut gönderdi ve bunun 2'sinde isabeti buldu. Ancak onlar da golle sonuçlanmadı.

9 MİLYON 750 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro karşılığında transfer ettiği Sebastian Szymanski ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Süper Lig'de 28 maçta forma giyen Polonyalı oyuncu 9 gol 9 asist yaparken toplamda oynadığı 42 maçta 12 gol atıp 14 asist yaptı. Sebastian Szymanski, Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euroluk güncel piyasa değerine sahip.

ELJİF ELMAS VE KİM MİN JAE'Yİ ALAN NAPOLİ SCOUT GÖNDERDİ

İtalyan basını, Napoli'nin Sebastian Szymanski için Fenerbahçe maçına gözlemci gönderdiğini öne sürdü. Calciomercato'da yer alan habere göre İtalyan ekibi sezon sonunda Inter'e transfer olacak olan Zielinski'nin yerini vatandaşı Szymanski ile doldurmayı planlıyor. Haberde Szymanski'nin mücadeleci bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra forvet gibi gol yollarında etkili olduğu vurgulandı.

Calciomercato'da yer alan haberin detayında Napoli scoutlarının Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçını izledikleri bilgisine yer verildi. Sebastian Szymanski'nin de Napoli'nin ilgisinin farkında olduğu vurgulandı.

SZYMANSKİ 25 MİLYON EURO

Haberde Fenerbahçe'nin Szymanski için 9 milyon 750 bin euro ödediği fakat Polonyalı yıldız için 25 milyon euro talep ettiği belirtildi. Napoli için önemli bir bonservis olduğu ve bu transfer için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.