Emre Taşdemir, Süper Lig ekibine imzayı attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek oyuncu Emre Taşdemir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa sol bek oyuncu Emre Taşdemir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, 30 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Emre Taşdemir, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Emre Taşdemir’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

