Erden Timur Zaha'nın 'kardeşini' Eboue'nin muadilini buldu!

Süper Lig'in 22.haftasında Gaziantep FK'yı orijianl sağ bek, sol bek ve 8 numarasız yenen Galatasaray'da transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediliyor. 90 dakikanın ardından ünlü yorumcu Nevzat Dindar, Sarı Kırmızılı yöneticilerin ilgilendiği bazı yıldızları açıklarken, Dindar'ın Dybala ve Tagliafico istihbaratı oldukça heyecan heyecan uyandırdı.

Nevzat Dindar'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA HERKES DESTEK OLDU

"Böyle hikayesi olan maçların sezon sonunda yeri ayrı oluyor. Rakamlara baktığımızda Galatasaray için iyi geçti diye düşünebiliriz ama tabii ki özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın beklenen oyunu sergilemediğini düşünüyorum. Direkten dönen toplar var. Bu ligde her maç zor. Galatasaray için kazanmanın çok değerli olacaktı ve öyle oldu. Kerem Aktürkoğlu beklenen performansı veremedi ve tepkiler beni şaşırttı. Bence Kerem'e haksızlık yapıldı. Galatasaray bu sene şampiyon olacaksa bunda Kerem'in payı büyük olacak. Tribnüler değerleri çok çabuk tüketiyor. Maçtan sonra da Galatasaray ailesi, camiası Kerem'e destek oldu. Normalde böyle birlikteliği bir anda sergileyemezsiniz. Eleştiriler olabilir. UltrAslan'dan yöneticisine, takım arkadaşlarından sosyal medyaya kadar herkes Kerem'e destek oldu. Kerem buradan güçlü çıkacak. Güçlü bir yapıya sahip. Bu tarz tepkiler Kerem'i yıldırmıyor daha da hırslandırıyor. Bir maçta Kerem'i yok ediyorlar bir maçta Berkan'ı... Size kalsa Okan Buruk'u da yollarsınız. Nasıl bir profildir bu! Nasıl bir tatmin duygusu içerisinde. Ben Kerem'in daha da güçleneceğini düşünüyorum. Maçın ardından Kerem'e soyunma odasında takım arkadaşları, teknik heyet ve Erden Timur, Kerem'e destek oldu. Bunun büyütülmemesi gerektiğini analttılar. Kerem kaybedilemez. Galatasaray için kazanılması gereken bir oyuncu. Galatasaray bu sezon geri dönüşleri abartmaya başladı. Oynanan futbol ve geri dönüş, ikinci yarıdaki oyun Galatasaray'ın futbol olarak şampiyonluk havasna girdiğini gösterdi."

KEREM'İN İSTATİSTİKLERİNİ YABANCI OYUNCU YAPSA...

"Normalde Kerem'in istatisriklerini yabancı bir oyuncu yapsa böyle davranılmaz. Kerem olduğu için önyargılı bir yaklaşım var. Necip doğru bir profildir ama zaman zaman eleştirilir. Necip, Galatasaray'da olsaydı ne olurdu? Biraz daha Galatasaray taraftarının bu konuda töleranslı olması lazım. Genel olarak Galatasaray taraftarı Kerem'in yanında yer aldı. Bir grup taraftar moral bozmak için tribündeydiler."

HATAYI MASUMLAŞTIRMAMAK LAZIM

"Ailevi sebepler nedeniyle anonsçu değişti. Eski anonsör geldi. Telaffuzlarda bazı hatalar yapılıyor. golde bir hata vardı. Son dakikalarda o adrenalinle olabiliyor ama olmaması lazım. Hatayı masumlaştırmamak lazım. Dikkatli olmak lazım. Yanlış anons sebebiye şampiyonluk yaşayanlar oldu. Anons işi gerçekten önemli."

ERDEN TİMUR VE 3 İSİM TRANSFER GÖRÜŞMESİNDEYDİ

"Cuma gününe kadar yeni transferleri UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Sağ bek, sol bek on numara transferleri olacak. Okan hoca da dün basın toplantısında söyledi. Birçok isim var. Pozisyon olarak bakıldığında Okan hoca sağ bek ve sol bek transferlerinin bir an evvel bitirilmesini istiyor. Diğer atraftan on numara transferi için de fırsat transferi kovalanıyor. Antep maçında puan kaybedilseydi yönetim eleştirilecekti. Boey'in transferi sebebiyle. Bu iş böyledir. Pamuk ipliğine bağlı. Galatasaray için baktığımızda Antep maçı kötü bir senaryo ile bitseydi eleştiriler olacaktı. Yönetimin şimdilik bir kredisi olacak. Gaziantep maçından sonra RAMS Park'ta geç saatlere kadar süren bir toplantı oldu. Bu toplantıda Erden Timur'la birlikte Uğur Yıldız, Ayhan Akman ve Fatih Demireli hazır bulundu. Bir ara Erden Timur görüntülü konuşma yapmak için dışarı çıktı. Özel görüşmeler gerçekleştirdi. Saat gece 02.00'ye kadar sürdü. Transferler için düğmeye basıldı."

GALATASARAY ÇOK PARA HARCAMAYACAK

"Listede 20'ye yakın oyuncu var. Bu oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Sacha Boey'den bir para gelince rakiplerin de iştahı kabardı. Galatasaray'dan alabileceklerini almaya çalışıyor kulüpler. Galatasaray ise buna fırsat vermek istemiyor. Erden Timur ve arkadaşları her kuruşun hesabını yapıyor. Galatasaray bence bu transfer döneminde çok para harcamayacak. Galatasaray'ın listesinde çok isim var. Bütün olasılıkları konuşabiliriz."

ASSİGNON GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

"Galatasaray'ın bir numaralı hedefi Rennes'den Assignon... Galatasaray hem bu görüşme trafiği içinde hem scoutların belirlediği isimler ışığında görüşmeler sürüyor. Rennes ile Assignon transferi için görüşmeler sürüyor. Boey'den iyi bir para geldi. Bütün Avrupa'da konuşulan bir transferdi. Bütün kulüpler Galatasaray'ın elde ettiği geliri bildiği için buna göre fiyat çekiyorlar. Boey'in ayrıldığı günden itibaren Assignon ismi masada. Ciddi bir ilgi var. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Boey'in gelişimini gördü. Galatasaray'ın nasıl önünü açabileceğini gördü. Assignon'un durumuna göre farklı alternatifleri de hazır tutmak zorunda Galatasaray..."

RIDVAN YILMAZ OLMADI TAGLİAFİCO GÜNDEMDE

"Galatasaray'ın sol bek problemi geçen sezondan itibaren devam eden bir sorun. Bu transferin bir evvel gerçekleşmesi gerekirdi. Angelino'nun durumu bile netlik kazanmamıştı. Roma'ya gidiyor. Angelino bekleniyordu. Bu belirsizlik içerisinde sürecin uzamasını anlayabiliyorum. Transfer dinamik bir süreç. Bu süreçte bazı gecikmeler olabiliyor. Angelino gittiğine göre Galatasaray'ın sol beke yabancı oyuncu alabileceğini düşünüyorum. Rıdvan gündemdeydi ve şu ana kadar olsaydı olurdu. Bu transfer olmadığına göre Galatasaray farklı bir ismni peşindde... Tagliafico ismi gündeme geldi. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi. Doğru bir hedef. Tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. Galatasaray'ın radarına giren oyunculardan... Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Cedric Soares ile ilgili bir bilgim yok. Biz de çeşitli mecralarda görüyoruz ama sorduğum vakit bana doğrulanmadı."

TETE İÇİN TEKLİFLER VAR

"Tete ile ilgili geçen yayında da söylemiştim. Arap yarımadasından 3.5-4 milyon euroluk yarım sezon kiralama bedeli teklif edildi. Brezilya'dan da teklifler var. Erden Timur bu teklifi değerlendirecek. Okan hoca Ziyech'in kalmasını istedi. Ben kalacağını düşünüyorum."

ZEKİ ÇELİK DUBOİS VE ASSİGNON...

"Nottingham Forest'tan Aurier ismi var. Önerilen oyunculardan birisi. Assignon'un daha öncelik olduğunu düşünüyorum. Dubois'in de geri dönme olasılığı çok yüksek. O kadar çok denklem ve isim var ki tek hedef üzerinden gitmiyoruz. Dün gece geç saatlerde görüntülü görüşmelerle belli bir noktaya gelindi. Geçen haftasonu sorsaydın Assignon sağ beke Rıdvan sol beke gelecek derdim. Gelinen noktada farklı isimler de olabilir. Tagliafico ismi çok heyecan verici. Galatasaray'ın kanayan bölgesine çare olabilecek bir futbolcu. Sağ bekte Zeki, Dubois ve Assignon üzerinden gideceğiz. Aurier konuşulan isimlerden birisi. Menajerler tarafından önerildi."

BARIŞ ALPER VE NELSSON İÇİN İTALYANLAR ÇOK İSTEKLİYDİ

"Nelsson'a Premier Lig ve İtalya'dan teklifler vardı ama Galatasaray'ın istediği noktalara gelemediler. Şu an Nelsson'un gidişi gündemde değil. Barış Alper Yılmaz'a İtalya'dan ilgiler vardı ama kulübe resm iteklif gelmedi."

İLKAY GÜNDOĞAN GÜNDEMİ YOK

"Jonathan Clauss yine menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Marsilya ile 1 sene daha sözleşmesi var. Sonuçta Fransa Milli Takımı'nda da oynayan bir oyuncu. Fransa'nın potansiyel sağ beki 30 milyon euroya gitti. Marsilya'dan sağ bek Lyon'dan sol bek fena fikir değil. Şu an İlkay Gündoğan gündemi yok. Bayern maçı sonrası İlkay ile ilgili bir görüşmem oldu. Ocak'ta değil ama yaz transferinde İlkay'ın durumuna bakılabilir."

BARIŞ ALPER BAĞLASAN DURMAZ

"Barış Alper Yılmaz bağlasan durmaz misali o kadar güçlü ki sol bekte oynadığında rahat hareket etme imkanıyla daha etkili oluyor. Kanatta oynadığında daha yetenekli olmanız istenir. Çalım atmanız orta açmanız beklenir. Barış Alper biraz fiziğiyle oynadığı için geriden geldiğinde çok daha etkili olabiliyor. Ön tarafta sol bekte oynadığı kadar verimli olamıyor. Sol bekte ciddi bir alternatif olduğunu düşünüyorum."

EN ÇOK DYBALA İSTENİYOR

"Galatasaray'ın on numara için bir fırsat transferi kovaladığını söylemiştik. Dybala; Erden Timur ve Okan Buruk'un istediği bir isim. Şu aşamada gerçekleşmesini kolay görmüyorum. Dybala dün de gol attı. Kamada olmuyor. Oyuncu Lazio'da kalmak istiyor. Galatasaray on numara transferinde bir arayış içerisinde."

AURİER YENİ EBOUE OLUR

Sağ bek arayışlarına devam eden Galatasaray'a menajerler tarafından önerilen Serge Aurier'nin ismi sosyal medyada büyük heyecan uyandırırken, Sarı Kırmızılı taraftarların 'Yeni Eboue'yi bulduk' yorumları dikkatlerden kaçmadı. Yıldız futbolcu Zaha'nın Fildişi Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Aurier'nin Galatasaray hakkında çok iyi bilgiler aldığı öğrenilirken, transferde son sözü Okan Buruk'un söyleyeceği bildirildi.