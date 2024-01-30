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    • İş insanı Hakan Cengiz ve eşine trafikte silahlı saldırı! Kaçan saldırganlar aranıyor

    İş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehre Cengiz, trafikte silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar araca 4 el ateş açtı. Cengiz çifti yara almazken şoförleri yaralandı. Polis, kaçan saldırganları arıyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İş insanı Hakan Cengiz ve eşine trafikte silahlı saldırı! Kaçan saldırganlar aranıyor
    Silahlı Saldırı, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tem Mahmutbey mevkiinde öğle saatlerinde iddiaya göre iş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz şoförlerinin kullandığı 34 CRS 782 plakalı araçla seyir halindeyken yanlarına motosikletli iki kişi yanaştı.

    4 EL ATEŞ AÇILDI, ŞOFÖR YARALANDI

    Saldırganlar araca 4 el ateş ettikten sonra trafikte hızla uzaklaştı. Olayda şoför Muhammed Yaşar başından yaralandı. Kontrolden çıkan araç, önünde seyir halinde olan araçlara çarparak durabildi. Saldırıda Cengiz çifti yara almadı.

    Olayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralı Muhammed Yaşar'ı yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırdı.

    KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olay yerinde bulunan KGYS kameralarını da inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Silahlı Saldırı
    Haberler > Güncel > İş insanı Hakan Cengiz ve eşine trafikte silahlı saldırı! Kaçan saldırganlar aranıyor
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