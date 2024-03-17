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Haberler > Spor > Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş hakkında flaş iddia: ‘Yönetim Lucescu ile görüşüyor’

Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş hakkında flaş iddia: ‘Yönetim Lucescu ile görüşüyor’

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş hakkında flaş iddia: ‘Yönetim Lucescu ile görüşüyor’

Spor Haberleri  / -

Süper Lig’in 30.haftasında Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş, kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Kötü gidişatın sürdüğü siyah-beyazlılar hakkında spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında flaş bir iddia geldi. Toroğlu Kartal’ın, Fernando Santos yerine Lucescu’yu düşündüğünü iddia etti.

Beşiktaş’ın üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Tüpraş Stadyumu’nda Antalyspor’u konuk eden Beşiktaş, 2-1 yenildi.

Antalyaspor’a galibiyeti getiren goller Bünyamin Balcı ve Adam Buksa’dan gelirken, Beşiktaş’ın tek golünü Ernest Muçi kaydetti. Siyah-beyazlılarda Milot Rachica ise penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş hakkında flaş iddia: ‘Yönetim Lucescu ile görüşüyor’ - 1. Resim

ÇARPICI İDDİA

Fernando Santos yönetiminde kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş hakkında, spor yorumcusu Erman Toroğlu flaş bir iddia ortaya attı. Santos hakkında “"Bu hoca ile Beşiktaş 13. maçını oynuyor ve bu futbolu oynuyor. Öbür tarafta Antalyaspor'da Nuri Şahin gidiyor, Sergen Yalçın geliyor. Nuri Şahin'in oyunu daha kontrollü bir oyundu, Sergen Yalçın'ın 13 maçtaki fark ortada. Fernando Santos ne yaptı 13 maçta? Hiçbir şey.“ ifadelerini kullanan Toroğlu, siyah-beyazlı ekibin yeni hoca arayışı içinde olduğunu ve bunun için Lucescu ile görüşüldüğünü iddia etti.

Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş hakkında flaş iddia: ‘Yönetim Lucescu ile görüşüyor’ - 2. Resim

Toroğlu şu ifadeleri kullandı: “Santos'un Beşiktaş'ın ilk tercihi olduğunu sanmıyorum, ilk tercihleri bir Fransız'dı. Lucescu ile de görüşüldüğünü biliyorum, "Ben bu takıma kupayı aldırırım, çok da para gerekmez" demiş. Samet Aybaba gidince çok para istemiş ama. Öyle olunca da Samet'i çağırmışlar ve bu hoca ile anlaşmışlar." 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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