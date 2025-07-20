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Erzurumspor FK, Rizespor’u hazırlık maçında 1-0 mağlup etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzurumspor FK, Rizespor’u hazırlık maçında 1-0 mağlup etti
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan mücadelede mavi-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Erzurumspor FK’da yeni transferlerden Adem Eren Kabak ve Brandon Baiye'nin performanslarıyla dikkat çekti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta mücadeleye Matijia Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Mustafa Fettahoğlu, Giovanni Crociata, Adem Eren Kabak, Marko Bozic ve Eren Tozlu ilk 11’iyle başladı.

Erzurumspor FK, Rizespor’u hazırlık maçında 1-0 mağlup etti - 1. Resim

57. dakikada Erzurum temsilcisi tüm oyuncularını değiştirdi. Oyuna Erkan Anapa, Ömer Arda Kara, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Sefa Akgün, Hüsamettin Yener, Benhur Keser, Mert Önal, Kerem Erener, Eren Özdemir ve Yiğit Baran Karaoğlan dahil oldu. 58. dakikada Sefa Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Benhur Keser, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Öte yandan karşılaşmada kaptanlık bandı Orhan Ovacıklı’da olurken, bu tercihin oyuncunun eski takımı Rizespor’a karşı bir vefa göstergesi olduğu belirtildi. Mücadeleyi çok sayıda Erzurumspor FK taraftarı tribünden takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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