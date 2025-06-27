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Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı
Erzurumspor FK, Serkan Özbalta, Teknik Direktör, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, önceki günlerde prensip anlaşmasına varılan Özbalta ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı - 1. Resim

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta'ya ve ekibine hoş geldin diyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı - 2. Resim

Kulüp başkanı Ahmet Dal ile kulüp tesislerinde bir araya gelen Özbalta, sözleşmeyi imzalayarak çalışmalarına başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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