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Eski Trabzonsporlu Bakasetas Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eski Trabzonsporlu Bakasetas Süper Lig&#039;e geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Transfer Sezonu, Anastasios Bakasetas, Beşiktaş, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olan Anastasios Bakasetas, yeniden Türkiye'ye dönme hazırlığında. Beşiktaş, 31 yaşındaki yıldız için transfer çalışmalarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu hız kesmeden devam ediyor. Ligin büyük takımları, yıldız futbolcuları kadrolarına katmak için yoğun çaba harcıyor. Sürpriz bir isim de gündeme düştü: Daha önce Trabzonspor ve Alanyaspor formaları giyen Anastasios Bakasetas, Türkiye'ye geri dönmeyi planlıyor. 

Eski Trabzonsporlu Bakasetas Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu - 1. Resim

Devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, Türkiye'ye geri dönmek istediğini menajerine iletti. ASpor'un haberine göre, yıldız futbolcu menajerine takımdan ayrılma isteğini ilettikten sonra, menajeri Süper Lig kulüpleriyle temasa geçti. 31 yaşındaki Yunan futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Eski Trabzonsporlu Bakasetas Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu - 2. Resim

BEŞİKTAŞ'DAN TRANSFER HAMLESİ

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Beşiktaş, Rafa Silva ve Ciro Immobile transferlerinden sonra Avrupa'da ses getirdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği üzerine hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlayan siyah beyazlı ekip, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyor.

Eski Trabzonsporlu Bakasetas Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu - 3. Resim

Bakasetas'ın Süper Lig deneyimi ve ligi tanıması, Beşiktaş için bu transferi önemli kılıyor. Yıldız futbolcu da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor. Kısa süre içinde Bakasetas transferinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Panathinaikos ile 20 maça çıkan Bakasetas, 7 gol ve 2 asistle dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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