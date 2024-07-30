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Esra Yıldız Kahraman, Colette Camara'yı yenerek son 16 turuna çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk turda Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı eleyerek son 16 turuna yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

North Paris Arena'da yapılan kadınlar 57 kilo ilk tur müsabakasında milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Camara ile mücadele etti.

Rakibini 5-0 yenerek son 16 turuna yükselen Esra, 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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