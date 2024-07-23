EURO 2024 sonrası kararını verdi! Samet Akaydin'in yeni sezondaki durağı açıklandı

Sezonu Panathinaikos'ta tamamlayan ve EURO 2024'te A Milli Takım formasını terleten Samet Akaydin'in Fenerbahçe'deki belirsizliği sona erdi. Milli oyuncunun menajeri Jose Mourinho'nun aldığı kararı duyurdu.

EURO 2024'te forma giydikten sonra kısa bir izne çıkan Samet Akaydin, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

Geçen sezonu kiralık olarak Panathinaikos'ta geçiren Türk stoperin yeni sezonda takımda kalması bekleniyor.

Jose Mourinho'nun Samet'ten memnun olduğu ve kendisini EURO 2024'teki performansından dolayı tebrik ettiği öne sürülmüştü.

SAMET AKAYDİN'İN MENAJERİ SON NOKTAYI KOYDU

Radyospor'a konuşan Samet Akaydin'in menajeri Ender Yurtgüven, oyuncunun Fenerbahçe'de kalacağını belirterek şöyle konuştu:

"İki gün önce Fenerbahçe'de çalışmalara katıldı. Dolayısıyla Avrupa maçı listesinde olmaması kadroda düşünülmediği anlamına gelmiyor. Mario Brancoi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi. Samet Akaydin yoluna Fenerbahçe'de devam edecek. Bize verilen bilgi bu şekilde. Tüm inisiyatif Fenerbahçe'de."