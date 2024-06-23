EURO 2024'te korkutan anlar! Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı

EURO 2024 A Grubu son maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Müsabakanın son anlarında korkutan bir pozisyon yaşandı. Pozisyonda baygınlık geçiren Barbanas Varga ambulansa götürüldü

EURO 2024 A Grubu'nda İskoçya ile Macaristan kozlarını paylaştı. Macaristan 90+10. dakikada Csoboth ile golü buldu ve maçı 1-0 kazandı. A Grubu'nu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Macaristan, en iyi üçüncülük yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

MAÇTA KORKUTAN AN

Maçın 70. dakikasında korkutan bir pozisyon yaşandı. Szoboszlai'nin ceza sahası içine kestiği ortada kaleci Gunn ve Varga çarpıştı. Sağlık görevlileri derhal oyun alanına girdi. Baygınlık geçiren Varga ambulansa götürüldü.