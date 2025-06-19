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EuroLeague'de flaş karar! Yeni sezon takvimi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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EuroLeague&#039;de flaş karar! Yeni sezon takvimi belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele edeceği 2025-2026 EuroLeague sezonu için takımlar ve maç takvimi açıklandı. Dörtlü Final'de üçüncülük maçı artık oynanmayacak.

Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği THY EuroLeague'de 2025-2026 sezonu öncesi önemli gelişmeler yaşandı. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezondan itibaren Dörtlü Final'de üçüncülük maçı oynanmayacak.

EuroLeague'de flaş karar! Yeni sezon takvimi belli oldu - 1. Resim

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Güncellenen Avrupa Ligi tüzüğünün bir parçası olarak üçüncülük maçı, artık iki yarı final ve şampiyonluk maçının yer alacağı 2025-2026 sezonu Dörtlü Finali'nden itibaren kaldırılacak." denildi.

EuroLeague'de flaş karar! Yeni sezon takvimi belli oldu - 2. Resim

EUROLEAGUE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan yeni sezonda EuroLeague'de mücadele edecek takımlar ve sezon takvimi de belli oldu. Takım sayısı 20'ye çıkarılırken, sezon 30 Eylül 2025'te başlayacak, şampiyon ise 24 Mayıs 2026'da belli olacak.

EuroLeague'de flaş karar! Yeni sezon takvimi belli oldu - 3. Resim

Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu sezonda da EuroLeague'de yer alacak. İşte 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 20 takım:

Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kızılyıldız, Dubai Basketbol, ​​EA7 Emporio Armani Milan, Barcelona, ​​Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos AKTOR, Paris Basketbol, ​​Partizan Mozzart, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna, Zalgiris Kaunas.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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