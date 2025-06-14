Eusebio Kupası'nda belirsizlik! Benfica'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin sezon planlamasında yer verdiği Benfica maçı için Portekiz temsilcisinden resmi açıklama geldi. Şampiyonlar Ligi ihtimali nedeniyle görüşmelerin durduğu duyuruldu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin, 26 Temmuz'da Benfica ile Eusebio Cup'ta karşılaşacağı duyurulmuştu. Ancak Portekiz ekibinden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

BENFICA'DAN RESMİ DUYURU

Benfica, kulübün resmi kanallarından yaptığı açıklamada, Eusebio Kupası kapsamında Fenerbahçe ile maç oynanması yönünde sadece görüşmelerin sürdüğünü, henüz kesinleşmiş bir karşılaşmanın bulunmadığını duyurdu.

Record'un haberine göre ise iki kulüp arasındaki görüşmeler, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda eşleşme ihtimali nedeniyle askıya alındı. Açıklamada, "Görüşmelerin sonuçlanması halinde, kupa ile ilgili tüm detaylar paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ise geçtiğimiz günlerde yeni sezon kamp programını açıklamış, 26 Temmuz'da Benfica ile Eusebio Cup'ta karşı karşıya geleceğini duyurmuştu.