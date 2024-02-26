Fatih Terim basın toplantısında sinirlendi: Gazetecinin sorusuna göndermede bulundu: Konuşacağımız konu o değil

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Kifisias ile oynanan maç sonrası basın toplantısında gelen bir soruya göndermede bulunarak tepki gösterdi.

Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında Panathinaikos, evinde Kifisias ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, "Her şey iyiydi, ikinci golü bulduk ama ofsayttı. On kişi kaldık ve maç 1-1 oldu. Yine de 10 kişiyken bile şans bulduk ama gol atamadık. Bu kadar çok şanssızlık aynı anda olunca puanların kaybedildiği aşikar. Rakip de gol atabilirdi. Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz, bir avantajı kaybettik. Play-offlarda kaybettiğimiz her şeyi düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM: SORU MU BU?

Bir gazetecinin, "Çok fazla tecrübeniz var ve futbolu hepimizden daha fazla biliyorsunuz.Fotis ve Bakasetas tartışmaya kapalı olan çok iyi iki futbolcu. İkisi de oynadığı alanlarda birbirlerini mi engelliyorlar?" sorusunu çok fazla yorumda bulunarak soruması üzerine Terim'den karşılık geldi.

Soru mu bu, soru değil mi bu?" diyen Fatih Terim, "Bakasetas da Fotis de bizim için önemli oyuncular. Fotis her maç üzerine koyarak geliyor. Uzun bir süre bizden ayrı kaldı. Beraber oynamaları takımı etkilemiyor. En azından şu anda konuşacağımız konu o değil. Diğer oyuncularımızın da kalitesi yüksek." dedi.