Fenerbahçe Beko, Devon Hall’ı transfer etti

Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki ABD’li şutör guard Devon Hall’ı 2 yıllığına kadrosuna kattığı açıkladı.

Fenerbahçe Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollarını ayırdı

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague’de Final Four ile bitiren, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ise şampiyon olan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon kadro planlamasına başladı.

Sarı-lacivertliler, Olimpia Milano ile sözleşmesi sonra eren ABD’li şutör guard Devon Hall ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hall, geçtiğimiz sezon Milano ekibiyle 37 maçta ortalama 24.7 dakika süre aldı. 28 yaşındaki oyuncu, sezonu 8.3 sayı, 3.5 ribaund ve 2.1 asist ortalamasıyla tamamladı.