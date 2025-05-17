Fenerbahçe Beko'dan derbi zaferi! Galatasaray'ı farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu'nda Galatasaray'ı 94-70 mağlup ederek normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ülker Salonu'nda karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini tam 24 sayı farkla, 94-70 mağlup etti.

Ligde 1 maçı eksik olan Galatasaray bu sezon 15. yenilgisini yaşadı.