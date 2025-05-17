Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Beko'dan derbi zaferi! Galatasaray'ı farklı geçti

Fenerbahçe Beko'dan derbi zaferi! Galatasaray'ı farklı geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko&#039;dan derbi zaferi! Galatasaray&#039;ı farklı geçti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu'nda Galatasaray'ı 94-70 mağlup ederek normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ülker Salonu'nda karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini tam 24 sayı farkla, 94-70 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'dan derbi zaferi! Galatasaray'ı farklı geçti - 1. Resim

Ligde 1 maçı eksik olan Galatasaray bu sezon 15. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İki helikopter havada çarpıştı! Çok sayıda ölü var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Terim'den 17 Mayıs mesajı! "Galatasaray bizim, Mayıslar bizim" - SporFatih Terim'den 17 Mayıs mesajı! "Galatasaray bizim, Mayıslar bizim"Fenerbahçe'de Mourinho Dönemi sona mı eriyor? Suudi Arabistan'dan dev teklif - SporFenerbahçe'de Mourinho Dönemi sona mı eriyor?Galatasaray'ın UEFA zaferinin 25. Yılında efsaneler buluştu! - SporGalatasaray'ın UEFA zaferinin 25. Yılında efsaneler buluştu!Beşiktaş'ta Arthur Masuaku belirsizliği! Solskjaer takımda istemiyor - SporBeşiktaş'ta Arthur Masuaku belirsizliği!Fenerbahçe'den Jonathan David bombası! Kesenin ağzı açıldı - SporFenerbahçe'den Jonathan David bombası!Acun Ilıcalı açıkladı: Hull City'e Türk teknik direktör geliyor - SporYeni hocasını Süper Lig'de buldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...