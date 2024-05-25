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Fenerbahçe Bonucci'nin futbolu bırakacağını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Bonucci&#039;nin futbolu bırakacağını açıkladı
Sarı Lacivertliler, İstanbulspor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin sezon sonu futbolu bırakacağını açıkladı. Yıldız oyuncu, İstanbulspor maçından sonra kariyerini noktalayacak.

Sarı lacivertliler, İtalyan oyuncunun İstanbulspor maçı sonrasında emekliliğe ayrılacağını duyurdu.

YARIN SON SAVAŞIMIZI VERECEĞİZ

37 yaşında futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Leonardo Bonucci, "Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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