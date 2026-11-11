Fenerbahçe efsanesine 2'nci Lig'den sürpriz talip: Yeni takımı belli oluyor

Brezilya Serie B (2'nci Lig) takımlarından Athletic Club'ı çalıştıran Alex de Souza, geçtiğimiz şubat ayında başladığı görevden ayrılabilir. Ligin bir diğer ekibinden teklif alması beklenen 49 yaşındaki Fenerbahçe efsanesinin, kararını şimdiden verdiği belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Teknik direktörlük kariyerini Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'ta sürdüren Alex de Souza, ülkesinde manşetlere çıktı. Ligin bir diğer ekibi Fortaleza'nın, Brezilyalı futbol adamını takımın başına getirmek için harekete geçtiği konuşuluyor.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Athletic ile bu sezon 42 maça çıktı; 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

TARAFTAR DA İSTİYOR

ALEX Globo'da yer alan habere göre; Alex, Fortaleza'nın kendisine olan ilgisine olumlu yaklaştı. 49 yaşındaki teknik adamın kulüp içinde olumlu karşılandığı ve taraftarların da bu karara karşı çıkmasının beklenmediği ifade edildi.

Serie B'de 37 maçta 47 puan toplayan Athletic 14'üncü sırada, Fortaleza ise 62 puanla 5'inci basamakta bulunuyor.

BİR YILLIK TEKLİF HAZIRLIĞI

Teknik direktörlük kariyerinde bir dönem Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'u çalıştıran, Operario, Avai ve Sao Paulo U20 takımlarında görev alan Alex'in, Fortaleza'dan 1 yıllık sözleşme teklifi almasının beklendiği ve teklifi kabul edeceği iddia edildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala