Fenerbahçe efsanesine 2'nci Lig'den sürpriz talip: Yeni takımı belli oluyor
Brezilya Serie B (2'nci Lig) takımlarından Athletic Club'ı çalıştıran Alex de Souza, geçtiğimiz şubat ayında başladığı görevden ayrılabilir. Ligin bir diğer ekibinden teklif alması beklenen 49 yaşındaki Fenerbahçe efsanesinin, kararını şimdiden verdiği belirtildi.
Teknik direktörlük kariyerini Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'ta sürdüren Alex de Souza, ülkesinde manşetlere çıktı. Ligin bir diğer ekibi Fortaleza'nın, Brezilyalı futbol adamını takımın başına getirmek için harekete geçtiği konuşuluyor.
TARAFTAR DA İSTİYOR
ALEX Globo'da yer alan habere göre; Alex, Fortaleza'nın kendisine olan ilgisine olumlu yaklaştı. 49 yaşındaki teknik adamın kulüp içinde olumlu karşılandığı ve taraftarların da bu karara karşı çıkmasının beklenmediği ifade edildi.
BİR YILLIK TEKLİF HAZIRLIĞI
Teknik direktörlük kariyerinde bir dönem Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'u çalıştıran, Operario, Avai ve Sao Paulo U20 takımlarında görev alan Alex'in, Fortaleza'dan 1 yıllık sözleşme teklifi almasının beklendiği ve teklifi kabul edeceği iddia edildi.