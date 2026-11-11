Spor

Fenerbahçe efsanesine 2'nci Lig'den sürpriz talip: Yeni takımı belli oluyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe efsanesine 2'nci Lig'den sürpriz talip: Yeni takımı belli oluyor
Başlık ResmiFenerbahçe efsanesine 2nci Ligden sürpriz talip: Yeni takımı belli oluyor

Brezilya Serie B (2'nci Lig) takımlarından Athletic Club'ı çalıştıran Alex de Souza, geçtiğimiz şubat ayında başladığı görevden ayrılabilir. Ligin bir diğer ekibinden teklif alması beklenen 49 yaşındaki Fenerbahçe efsanesinin, kararını şimdiden verdiği belirtildi.

Kaydet
|

Teknik direktörlük kariyerini Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'ta sürdüren Alex de Souza, ülkesinde manşetlere çıktı. Ligin bir diğer ekibi Fortaleza'nın, Brezilyalı futbol adamını takımın başına getirmek için harekete geçtiği konuşuluyor.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Athletic ile bu sezon 42 maça çıktı; 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.
Başlık ResmiFenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Athletic ile bu sezon 42 maça çıktı; 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

TARAFTAR DA İSTİYOR

ALEX Globo'da yer alan habere göre; Alex, Fortaleza'nın kendisine olan ilgisine olumlu yaklaştı. 49 yaşındaki teknik adamın kulüp içinde olumlu karşılandığı ve taraftarların da bu karara karşı çıkmasının beklenmediği ifade edildi.

Serie B'de 37 maçta 47 puan toplayan Athletic 14'üncü sırada, Fortaleza ise 62 puanla 5'inci basamakta bulunuyor.
Başlık ResmiSerie B'de 37 maçta 47 puan toplayan Athletic 14'üncü sırada, Fortaleza ise 62 puanla 5'inci basamakta bulunuyor.

BİR YILLIK TEKLİF HAZIRLIĞI

Teknik direktörlük kariyerinde bir dönem Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'u çalıştıran, Operario, Avai ve Sao Paulo U20 takımlarında görev alan Alex'in, Fortaleza'dan 1 yıllık sözleşme teklifi almasının beklendiği ve teklifi kabul edeceği iddia edildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Alex de Souza
DİĞER SPORLAR

Alex de Souza'yı dinlemediler: Mesajlar gönderdim, defalarca söyledim, bağırdım!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER