Fenerbahçe, Kadıköy'e veda mı ediyor? Merak edilen soruyu Aziz Yıldırım cevapladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda stadyum projesiyle ilgili konuştu. Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan Maltepe'ye muhtemel geçişle ilgili tartışmaya açıklık getiren Yıldırım, "Kulübün menfaatine olursa bunu kongreye taşıyacağım" dedi.

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Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda kürsüye gelen Başkan Aziz Yıldırım, merak edilen stadyum konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BELLİ AŞAMAYA GELİNMİŞ"

Stadyum projesinde dair süreci anlatan Yıldırım, "Şimdi bir stat meselesi var. Bizden önceki yönetim ve ondan önceki yönetimin içindeki bazı insanlar devletle diyaloğa girmişler. 2032 Avrupa Futbo Şampiyonası'nı İtalyanlarla beraber yapmak üzere UEFA'dan aldı. 2032'deki finalin Türkiye'de oynanmasını istiyorlar. Fakat bunun için de 75 bin kişilik bir stat yapmak istiyorlar ve bu statta finalin oynanmasını arzu edip çalışma yürütüyorlar. Bizim yönetimlerle konuşmuşlar, belli aşamalara da gelmişler ama yönetim gidince top bize kaldı" dedi.

Aziz Yıldırım (Fotoğraf: Fenerbahçe Resmi)

“MENFAAT GÖRÜRSEM KONGREYE GÖTÜRÜRÜM”

Kendilerine Maltepe'de yapılacak 75 bin kişilik stada geçme teklifi yapıldığını belirten Fenerbahçe Başkanı, "Mevcut olan stadın büyütülmesiyle ilgili Nihat Bey (Özbağı) projeleri hazırladı. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'na hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verdik. Bunu hızlandırmak için de iki arkadaşımla Ankara'ya gittim; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile konuştuk, projeler hızlansın ki biz de başlayalım diye. Kendisi bu konuyu tekrar açtı. 'Böyle böyle bir düşüncemiz var, eğer arzu ederseniz bu stadı size tahsis edelim. Siz Saracoğlu'ndan çıkıp buraya gelin' dedi. Ben de arkadaşların yanında şunu söyledim; 'Fenerbahçe'nin menfaatine olmayan hiçbir şeye evet demem'. Kulübün menfaatine bir şey görürsem, o zaman bunu kongreyi toplayıp genel kurula götürürüm. Kongre karar verir; olumlu veya olumsuz, bilemem" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan stadyumun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan projenin tamamlandığını açıklamıştı.

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"YAPILACAKSA BENDEN SONRA GELECEKLERLE YAPILIR"

Fizibilite çalışması sonrası yeniden görüşme yapılacağını dile getiren Aziz Yıldırım, "Bu şekilde konuştuk. Bir hazırlık yapıyorlar; fizibilite çalışması. Ne yapacaklar, ne edecekler, bize ne vermek istiyorlar... Biz bu konuşma sırasında menfaatlerimizin gözetilmesi gerektiğini ifade ettik. 'Olmazsa zaten kongreyi toplamam' dedim, bilin. Benden sonra gelenlerle yapılacaksa yapılır" diyerek sözlerini tamamladı.

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