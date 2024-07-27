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Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano’yu ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü - 1. Resim

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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