Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano’yu ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı