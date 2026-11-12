Fenerbahçe, Paris'te son topta kaybetti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 11. hafta maçında Paris Basketbol'a uzatmalarda 111-109 mağlup olarak dördüncü yenilgisini aldı.

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Sarı lacivertliler, EuroLeague 11. haftasında Paris Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

EUROLEAGUE'DEKİ DÖRDÜNCÜ KAYIP

Normal süresi 92-92 eşitlikle tamamlanan karşılaşma, uzatma periyodu sonrası 111-109 ev sahibi Paris'in galibiyetiyle tamamlandı. Fenerbahçe, bu sonuçla organizasyondaki dördüncü yenilgisini aldı. Fransız ekibi ise beşinci galibiyetini elde etti.

TUCKER'IN 32 SAYISI YETMEDİ

Sarı lacivertlilerde Talen Horton-Tucker kaydettiği 32 sayıyla maçın skoreri oldu. Fenerbahçe'de Wade Baldwin 22, Marcus Bingham 14, Will Clyburn ile Shavon Shields 11’er, Trent Forrest da 10 sayıyla oynadı.

Paris Basketbol - Fenerbahçe

FENERBAHÇE KÖTÜ BAŞLADI

Müsabakaya kötü bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, ilk periyodu 23-14 geride tamamladı. İkinci çeyrekte daha etkili olan Fenerbahçe, farklı 2 sayı azaltarak soyunma odasına 50-43 geride gitti. İkinci devreye 5-0’lık seriyle başlayan Paris karşısında ilk üç sayılık isabetini Bingham'la bulan Fenerbahçe, üçüncü periyotta savunma sertliğini artırdı. Horton-Tucker’ın skorer oyunuyla farkı 4 sayıya kadar indiren sarı lacivertli ekip, skoru 64-60 yaptı. Fenerbahçe, Baldwin ve Bingham’ın basketleriyle 66-67 öne geçse de karşılıklı sayıların ardından final periyoduna 72-72 eşitlikle girildi.

Paris Basketbol - Fenerbahçe

MAÇ UZATMADA SONUÇLANDI

Son bölümde 90-83 geriye düşen Saras Jasikevicius'un ekibi, Tucker, Shields ve Bingham'ın sayılarıyla farkı 2 sayıya kadar indirdi: 92-90. Bitime 8 saniye kala Baldwin'in top çalmasının skoru eşitleyen Fenerbahçe, karşılaşmayı uzatma periyoduna taşıdı: 92-92. Uzatma periyodunu istediği gibi bitiremeyen sarı lacivertliler, karşılaşmadan 111-109 yenik ayrıldı.

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