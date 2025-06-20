Fenerbahçe rakibini açıkladı: Lazio

Sarı-lacivertliler, Portekiz kampı sonrası İstanbul’da İtalyan devi Lazio ile 30 Temmuz'da özel bir hazırlık maçında karşılaşacak.

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'de gerçekleştirecek Fenerbahçe, kampın ardından İstanbul'da İtalyan ekibi Lazio ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını 8 Temmuz'da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertli takım, 14 Temmuz'da Portekiz'de kampa girecek. Fenerbahçe, 27 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.