Fenerbahçe, Real Sociedad'a diş geçiremedi: Avrupa'ya veda etti

Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Real Sociedad'a 2-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanşta da aynı skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Real Sociedad'ı ağırladı.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılan sarı lacivertliler, Avrupa'ya son 16 turu aşamasında veda etti. İspanyol ekibinin galibiyet gollerini 1. dakikada Colette Ndzana Fegue (kendi kalesine) ve 34. dakikada Sonya Keefe kaydetti.

İspanya'daki ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanştan da aynı skorla yenik ayrılarak turnuvadan elendi.

Real Sociedad, çeyrek finalde PSV Eindhoven – Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe arsaVev - Real Sociedad

AVRUPA SERÜVENİ ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİYLE BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Kadın Futbol Süper Ligi’ni zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe, Avrupa’daki yolculuğuna UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuyla başladı.



Belçika’da düzenlenen mini turnuvada Metalist 1925 Kharkiv, OH Leuven ve Topola ile mücadele eden sarı lacivertliler, yarı finalde Metalist Kharkiv’i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde OH Leuven’e penaltı atışları sonucunda 4-2 kaybeden Fenerbahçe arsaVev, yoluna UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nda devam etti. İkinci eleme turunda Belarus temsilcisi Minsk ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 4-1, İstanbul’da ise 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe arsaVev - Real Sociedad

SOCIEDAD DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELDİ

Avrupa macerasına UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Real Sociedad, İngiltere temsilcisi Chelsea’ye ilk maçta deplasmanda 5-2, rövanşta ise sahasında 1-0 mağlup oldu ve yoluna UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nda devam etti. İspanyol ekibi, 2. eleme turunda karşılaştığı Hearts’ı ise deplasmandaki golsüz beraberliğin ardından sahasında 4-0 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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