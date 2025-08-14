Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için artık çok daha iddialı! Fener efsanesi canlanıyor

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, henüz transferleri bitmemişken, mevcut oyuncuları tam olarak hazır değilken, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşını 5-2 alarak gövde gösterisi yapınca sarı lacivertli camiada umut çiçekleri yeşerdi. Şampiyonlar Ligi’ne hasret Fenerbahçe, hazırlık maçında başa baş oynadığı ve bir son dakika golüyle yenildiği Benfica’yla play-off’ta karşılaşacak ama bu sefer her şey daha farklı olacak. Savunmada Skriniar ve Semedo’ya, hücumda, Duran’a kavuşan sarı lacivertliler, sağlıklarına kavuşan Talisca ve İsmail’den de faydalanabilecek.

HERKES ÇALIŞIYOR

Birbirlerine alışan oyuncular, daha güçlü bir takım ve elindeki malzemenin güçlenmesiyle daha dik bir duruş sergileyen Jose Mourinho’yla, Benfica engeli Fenerbahçe’yi korkutmuyor. Kadıköy’deki tribün atmosferi de sarı lacivertlilerin en önemli güçlerinden biri. Samandıra’da Benfica karşısında tur hesapları şimdiden yapılmaya başlanmışken, yönetim de boş durmuyor. Sarı lacivertliler, bu zorlu eşleşmede Fenerbahçe’ye güç katacak isimlerin işini bir an önce bitirmeye çalışırken, Şampiyonlar Ligi için dev prim hazırlıkları da var.

GEVŞEMEK YOK

Ancak sarı lacivertli camiada herkes Şampiyonlar Ligi melodisini mırıldanmaya başlamışken gerçekçilikten de uzaklaşmamak gerekiyor. Öncelikle Feyenoord, geçen seneki gücünden uzak, yeni inşa edilen bir takımdı. Kadıköy’deki maçta fark, rakip maçı uzatmalara taşımak için bastırırken geldi ve bu süreçte Fenerbahçe bir gol yerken, iki de büyük tehlike yaşadı. Benfica, çok daha güçlü ve tecrübeli bir takım. Dolayısıyla futbolcusundan hocasına herkes üzerine düşeni eksiksiz yapmak zorunda. Yoksa rota yine Avrupa Ligi olur.