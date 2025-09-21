Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de En-Nesyri gerçeği: Tedesco neden 11'de olmadığını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 6. haftasındaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer vermediği En-Nesyri'nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

Youssef En-Nesyri'nin yorgun hissettiğini söyleyen Tedesco, "Seçimlerimiz bu haftanın tamamının bir sonucu çünkü geçen pazardan bu yana çok fazla enerji sarf ettik. Aynı zamanda Youssef En-Nesyri bize kendisini yorgun hissettiğini söyledi ve bu konuda da dikkatli olmamız gerekiyor çünkü çarşamba günü Zagreb deplasmanında bir maçımız olacak. O maçta Talisca zaten kırmızı kart cezalısı olduğu için oynayamayacak. Dolayısıyla tercihlerimizi bu yönde kullandık." dedi.

"GENEL OLARAK İYİ BİR HİSSİYATA SAHİBİZ"

Kadronun maç maç değişebileceğini belirten Tedesco, "Takıma hem taze kan ve hem de kalite katmak istedik. Marco Asensio benimle birlikte ilk kez 11'de olacak. Genel olarak iyi bir hissiyata sahibiz. Her şeyi göz önünden bulundurarak karar veriyoruz. Mükemmel 11 maç maç değişebilir. Benim için her zaman en önemli maç bir sonraki maçtır. Buna göre kararlarımızı veriyoruz. Durumumuza maç maç bakıyoruz. Önemli olan bugün oynayacağımız maç." şeklinde konuştu.

 

 

 

