Fenerbahçe'de 'endişe' rötarı: Yeni teknik direktör bugün belli oluyor

Fenerbahçe'de 'endişe' rötarı: Yeni teknik direktör bugün belli oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de &#039;endişe&#039; rötarı: Yeni teknik direktör bugün belli oluyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mourinho’nun veliahtı için Avrupa pazarına çıkan Fenerbahçe ya aradığı lejyoneri bulacak ya da klasik B planını olarak İsmail Kartal’ı devreye sokacak. Boştaki koltuk en geç yarın doldurulacak.

EMİN ULUÇF.Bahçe’de teknik direktör krizinin ilk etabı bitmek üzere. Mourinho’yu “içi acıyarak” kapının önüne koyduktan sonra hoca arayışına çıkan Başkan Ali Koç, takımdaki lejyoner fazlalığından dolayı yabancı bir teknik adam aradıklarını söylemişti.

Asbaşkan Hamdi Akın da “Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak. Bugün veya en geç yarın da açıklarlar!” sözleriyle Koç’un sözlerini destekledi. Edin Terzic, Domenico Tedesco, Marco Rose seçenekleri bulunan sarı lacivertliler, en kötü ihtimalle İsmail Kartal’la devam edecek.

Fenerbahçe'de 'endişe' rötarı: Yeni teknik direktör bugün belli oluyor - 1. Resim

ENDİŞE RÖTARI

Ali Koç ve ekibinin en büyük endişesi ise göreve getirecekleri yeni hocanın performansı ve camianın tepkisi. Trabzonspor maçında takımın başında olması planlanan teknik adamın baskı altındaki reaksiyonlarını kestiremiyor. Hoca bularak bir krizi aşmayı planlayan sarı lacivertliler, hoca ile takım ve taraftar arasındaki ilişkilerin de yeni bir krize yol açmasından da endişe ediyor. Mourinho’nun ayrılığının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen hâlâ koltuğun boş olmasının en büyük sebebi bu çekinceler. Ancak yönetim, en geç bugün yeni teknik direktörü resmen açıklamaya hazırlanıyor.

