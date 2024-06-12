Fenerbahçe'de her bölgeye yıldız yağacak! Heyecanlandıran transfer listesi ortaya çıktı

Transfer sezonuna "Rüya kadro" söylemiyle başlayan Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşıyor. Birbirinden önemli yıldızlarla iletişime geçen sarı lacivertliler, her türlü maddi fedakarlığı yapmaya hazır durumda. İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarla dolu transfer listesi..

Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle hedef büyüten Fenerbahçe'de hedef eldeki kadroyu koruyup, yeni yıldızlarla iddialı bir kadro kurmak. Başkan Ali Koç, "Şampiyonluk sözü vermeye gerek kalmayacak, rüya kadroyu kuracağız" diyerek camiada şampiyonluk ateşini yaktı. Sarı-lacivertliler her bölgeye yıldız transferler yaparak, her kulvarda başarı hedefliyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular...

STOPERE YERLİ TAKVİYESİ

Fanatik'in haberine göre, stoper bölgesindeki Djiku ve Becao'nun performanslarından memnun olan Mourinho, bu bölgenin alternatiflerle güçlendirilmesini istedi. Bu sebeple sarı-lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü için harekete geçti. Mourinho'nun da onayladığı oyuncu için girişimler başladı.

İKİNCİ ADAY MERİH

Stoper bölgesinde Fenerbahçe'nin 2.alternatifi milli futbolcu Merih Demiral. Sarı-lacivertlilerin alt yapısından yetişen ve Fenerbahçe'de oynayamamanın içinde yara kaldığını söyleyen Merih'e, yönetim forma hediye etmişti. Suudi Arabistan’dan ayrılabileceği konuşulan 26 yaşındaki stoperin durumu yakından takip ediliyor. Merih’in Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’ye imza atmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

ORTA SAHADA İLK ADAY HOJBERG

Mourinho’nun Tottenham’dan öğrencisi olan Pierre Emile-Hojbjerg. Danimarkalı yıldız, milli takım kampında bir gurbetçinin Fenerbahçe’ye gel sözlerine gülerek karşılık vermişti. Tottenham’da kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki yıldız için girişimlerin kısa sürede başlaması bekleniyor.

ORTA SAHAYA NDIDI HAMLESİ

Bir diğer aday ise Wilfried Ndidi. Nijeryalı yıldızın Leicester ile sözleşmesi bitiyor. İngiliz ekibi, kontratı sona eren diğer oyuncular için veda mesajı yayınlasa da Ndidi için bunu yapmadı. Ancak sözleşme yenileme görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi ile temasa geçtiği kaydedildi.

İLERİ HATTA YILDIZ YAĞACAK

Fenerbahçe'nin hücum bölgesine yapmak istediği ilk takviye geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçiren Joao Felix. Yıldız oyuncu Barcelona'da kalmak istediğini açıkladı ancak Katalan ekibinin yaşadığı maddi sıkıntılar bu transferin gerçekleşme şansını azaltıyor. Fenerbahçe, Atletico Madrid ile ekonomik şartlarda anlaşırsa, Felix'i ikna etmek için Mourinho devreye girecek.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun hücum bölgesinde hızlı oyuncularla oynama isteği yönetimi harekete geçirdi. Sarı-lacivertliler, Arabistan'ın Al-Nassr takımından ayrılması gündemde olan Sadio Mane'yi gündemine aldı. Mane'ye yakın kaynaklar oyuncunun Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığını ifade etti.

İNTER'E TANGOCU İÇİN TEKLİF YAPILDI

İnter forması giyen ve Galatasaray’ın da durumunu takip ettiği Joaquin Correa için Fenerbahçe’nin ilk teklifi yaptığı kaydedildi. İtalyan basını, forvet ve kanatlarda oynayabilen Arjantinli yıldız için sarı-lacivertlilerin 5+2 milyon Euro önerdiğini, Inter’in beklentisinin 10 milyon Euro olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE'NİN RÜYA TRANSFERİ

Fenerbahçe'de bahsedilen rüya kadronun forveti için en büyük aday Robert Lewandowski. Başkan Ali Koç'un, Polonyalı yıldız için bütün maddi imkanları zorlayacağı öğrenildi. Bu transferde Jose Mourinho ve menajer Jorge Mendes, Lewandowski'yi ikna etmek için çalışacak.

FENERBAHÇE ÇOK AVANTAJLI

PSG, menajerliğini Mendes’in yaptığı Portekizli forveti kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Mendes ve Mourinho faktörünün yanı sıra Ali Koç’la PSG’nin sahibi El-Khelaifi’nin dostluğu sayesinde Sarı-Lacivertliler bu transferde son derece avantajlı.