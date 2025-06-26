Fenerbahçe'de imza süreci tamamlandı! Tarih verildi

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul için başlatılan imza kampanyasında yeterli sayıya ulaşıldı. İmzaların teslim tarihi belli olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'de son dönemde gündemi meşgul eden imza kampanyasında önemli bir gelişme yaşandı. İmza sürecini yürüten gruplar tarafından yapılan ortak açıklamada, olağanüstü genel kurul için gereken sayıya ulaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Gerekli olan sayıda imzaya ulaşıldı. Toplanan imzalar, 1 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edilecektir." ifadelerine yer verildi.