Fenerbahçe'de olağanüstü kongre süreciyle ilgili açıklama!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, kulüpte son günlerde gündeme gelen olağanüstü kongre talepleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

FBTV’de konuşan Alper Alpoğlu, bazı taraftar gruplarının başlattığı olağanüstü genel kurul çağrısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Alpoğlu, net rakamlarla sürecin mevcut durumunu aktardı.

Bakanlık ile iletişim halinde olduklarını belirten Alpoğlu, "Biz bakanlığa sorduk, bakanlık bize seçim için toplam kongre üyesi sayısının 1/5’inin gerektiğini açıkladı. Kulübün güncel üye sayısı 54.977. Aidatını ödeyen üye sayısı ise 46.939. Şu an itibarıyla kulübümüze ulaşan imza sayısı ise 234." dedi.

“NE KADAR İMZA OLDUĞUNU BİLMİYORUZ”

Alper Alpoğlu kulübe bildirilen imza sayısının 234 olduğunu söyledi ve toplamda kaç imza toplantığını bilmediğini ifade etti.

"Biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreç uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var. Vermek istediğim mesaj şu; Camiamızı sakin olmaya davet ediyorum. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük sivil toplum örgütü ve müthiş gücü artık Fenerbahçe'nin düşmanlarına yöneltilmeli."