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Fenerbahçe'de Szymanski için kritik dönem! Serie A devleri peşinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de Szymanski için kritik dönem! Serie A devleri peşinde
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szymanski, İtalya'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi. Sarı-lacivertliler, uygun teklif gelirse ayrılığa sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de gözler transfer gelişmelerine çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertli ekipte birçok yabancı oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, en çok konuşulan isimlerden biri Sebastian Szymanski oldu.

Fenerbahçe'de Szymanski için kritik dönem! Serie A devleri peşinde - 1. Resim

Polonyalı orta saha, özellikle Serie A ekiplerinin radarında. İtalya'dan Lazio, Napoli ve Fiorentina'nın 26 yaşındaki futbolcu için devrede olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi ise Szymanski için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe'de Szymanski için kritik dönem! Serie A devleri peşinde - 2. Resim

Szymanski, geçen sezon 53 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 43'üne 11'de başlayan Polonyalı futbolcu, 7 kez fileleri sarstı. Polonya Milli Takımı formasını da 42 maçta giyen 26 yaşındaki futbolcu, 5 kez ağları havalandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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