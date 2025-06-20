Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Üç ayrılık daha kapıda

Dzeko ve Tadic'in vedasının ardından Livakovic, Djiku ve Cengiz Ünder'in de takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde kadro planlaması yeniden şekilleniyor.

Yeni sezon için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ederken ayrılıkların sayısı da giderek artıyor. Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile resmen yollar ayrılırken, kiralık oynayan Milan Skriniar, Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin kulüplerine geri döndü.

Bu isimlerin ardından üç önemli oyuncunun daha takımdan ayrılması gündemde. Kalede tartışmalı bir sezon geçiren Dominik Livakovic için Fransa’dan Monaco ve İspanya’dan Sevilla’nın devrede olduğu öğrenildi.

MLS’te Los Angeles FC forması giyen Cengiz Ünder’in de Fenerbahçe’ye dönüşü kısa sürebilir. Milli yıldızın, kariyerine Amerika’da devam etme niyetinde olduğu ve yönetimden bu konuda anlayış beklediği bildiriliyor.

Savunma hattının önemli isimlerinden Alexander Djiku da Suudi Arabistan ve Fransa’dan gelen teklifler sonrası ayrılığa sıcak bakıyor. 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Ganalı stoperin yeni bir maceraya hazırlandığı ifade ediliyor.