Fenerbahçe'de yönetimin, hocanın oyuncuların ajandası farklı: Herkes kendi havasında!

Kongre çağrılarına kulak tıkayan Başkan Ali Koç ekibiyle yeni sezonu planlıyor. Jose Mourinho kendi geleceğine bakıyor. Futbolcular arasında ise iktidar savaşları sürüyor...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de herkes başka telden çalıyor. Ali Koç’u koltuktan indirmek isteyen muhalifler olağanüstü kongre için imza kampanyası yürütürken, başkanın gündemi tamamen yeni sezon. Yol haritasını belirleyen Koç ekibiyle birlikte çalışmalara başladı. Jose Mourinho’yla bir araya gelen Ali Koç, Portekizli hocanın taleplerini dinleyip sunduğu transfer raporunu inceledi. Mourinho takımda düşünmediği isimlerin listesini ve takviye ihtiyaçlarını belirtirken düğmeye hemen basıldı. Sportif direktör Mario Branco yardımcısı Okan Özkan ile belirlenen oyuncular ve kulüpleriyle temasa geçti.

SOĞUK RÜZGARLAR...

Mourinho cephesinden ise ilginç haberler geliyor. Ali Koç’un sımsıkı sarıldığı Mourinho bir yandan Fenerbahçe’nin geleceğini planlıyor, diğer yandan da kendisinin. Arap ekipleri başta olmak üzere çok sayıda teklif alan tecrübeli hocanın tüm seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor. Takım içinde ise soğuk rüzgârlar esmekte. Oyunculara arasındaki gruplaşma had safhada. Hedeflerini kaybettikten sonra motivasyonu kalmayan futbolcular, “Bitse de gitsek” havasına girmişken, birliktelik ruhu yerini güç savaşlarına bırakmış durumda. Balkan grubu, yerliler, istenmeyen yabancılar ve Talisca, hepsi ayrı saflarda.

KARARSIZ BIRAKTI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dusan Tadic, önceliği Fenerbahçe’ye verdiğini açıklarken, sarı lacivertliler Sırp yıldız konusunda henüz net bir karar vermiş değil. Başkan Ali Koç’un profesyonelliğine ve karakterine hayran olduğu Tadic’e 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edip sonrasında da kulüpte görev vermek istediği belirtiliyor.