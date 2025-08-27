Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'den Diego Carlos'a Veda

Fenerbahçe'den Diego Carlos'a Veda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de sakatlanan ve forma şansı bulamayan Diego Carlos için karar verildi. Carlos'un takıma veda etmeye hazırlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Diego Carlos için gelecek tekliflere açık olduğu iddia edildi.

188 DAKİKA 11.5 MİLYON EURO

11.5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye gelen Diego Carlos için karar verildi. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'la oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı futbolcuyla yollar ayrılıyor. Toplam 5 maçta forma şansı bulabilen 32 yaşındaki stoper yalnızca 188 dakika sahada kaldı. 

FENERBAHÇE TEKLİFLERE AÇIK

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı stopere gelecek hem kiralık hem de bonservisli tekliflere açık. Fenerbahçe, tecrübeli stoperle bu transfer döneminde yolları ayırmak istiyor.

TALİPLERİ VAR

Brezilyalı savunma oyuncusunun bonservisiyle ya da kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verileceği öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Fransız ekip Lille oyuncuya talip ancak resmi bir teklif yapılmadı. Aynı zamanda Brezilyalı stoperin eski takımı Sevilla da yerel basında çıkan haberlere göre Diego Carlos'u tekrardan takımlarında görmek istiyor. 

Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon euro.

 

