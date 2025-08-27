Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, yeni eğitim dönemi öncesi EBA sisteminin güncellenme sürecinin bitiş tarihini sorguluyor. Peki, EBA planlı bakım çalışması ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

EBA PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin 2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazırlık için yapılan planlı bakım çalışmaları veya tamamlanma tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında EBA’nın genellikle eğitim-öğretim yılının başlangıcından önceki hafta, yani ağustos sonu veya eylül başında güncellendiği biliniyor

EBA’nın bakım süreci, yeni müfredatın sisteme entegre edilmesi, ders içeriklerinin güncellenmesi ve kullanıcı arayüzünün iyileştirilmesi gibi kapsamlı işlemleri içeriyor.

EBA PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI NE DEMEK?

EBA planlı bakım çalışması, Eğitim Bilişim Ağı’nın daha güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir platform haline getirilmesi için düzenli aralıklarla yapılan teknik güncelleme ve iyileştirme süreçlerini ifade eder. Çalışmalar, sistemin altyapısını güçlendirmek, yeni eğitim materyalleri eklemek, siber güvenlik önlemlerini güncellemek ve kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu süreçte, EBA’ya erişim geçici olarak kısıtlanabilir veya bazı özellikler kullanılamayabilir, bu da “EBA neden açılmıyor?” sorusuna neden oluyor.

EBA NEDEN AÇILMIYOR?

EBA, planlı bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak erişime kapalı olabilir. Bu çalışmalar, sistemin daha stabil ve güncel bir şekilde hizmet vermesi için yapılıyor.