4 yıl geçmeden değiştirilemeyecek! Bakan Tekin 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"na Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ile M. Bilal Macit, genel müdürler ve 81 ilin milli eğitim müdürü katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"nin yakında duyurulacağını söyleyerek genelgeye ilişkin bilgiler verdi. Tekin, genelgede iki konunun başat alındığını ifade ederek, "Bunlardan biri; sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etti. Bu konunun ülkemiz ve millet açısından önemli boyutları var. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında her ilimizde, aile meselesini sistemin odağına alıp bu konuda çocuklarımıza bunun anlamı üzerine farkındalık oluşturacak etkinlikler ve projeler yapılmasını istiyoruz" dedi.

Tekin; bu çerçevede EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında dijital içeriklerden yararlanılması, Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu kurs programlarının yaygınlaştırılması amacıyla okul ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri arasında iş birliklerinin geliştirilmesi, velilerin eğitim ve öğretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanmasının önemine de değindi.

Bu anlamda önem arz eden bir diğer konunun gündemdeki orman yangınları olduğunu belirten Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasının orman sevgisi, ormanlarımızı korumak bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili etkinliklerle açılacağını söyledi. Tekin, "Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile çocuklarımızın ağaç dikmelerini teşvik edecek bir protokolü de yapacağız. Fidan dağıtılıp bu fidanların ağaca dönüşmesi sürecini hep beraber takip edeceğiz" diye konuştu.

"VELİLERİMİZİN ÜZERİNE EKSTRA BİR MADDİ KÜLFET GETİRİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Okullarda forma uygulamasında yapılan değişikliğe de değinen Bakan Tekin, "Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz" diyerek bu konunun hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, "Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek" dedi.

Bakan Tekin, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Eğitimde başarı, aynı hedefe birlikte yürümekten geçer. Göreve geldiğimiz günden bugüne, eğitimde attığımız adımları paydaşlarımız ve eğitimcilerimizle yaptığımız istişareler ışığında hayata geçirdik. Eğitim ailesi olarak, aynı yönetim anlayışıyla evlatlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diledi ve toplantıya iştirak eden il millî eğitim müdürlerine teşek