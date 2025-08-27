Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Young Boys - Slovan Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir?

Avrupa Ligi play-off turunda heyecan devam ediyor. Yarın akşam Stade de Suisse stadyumunda Young Boys ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Young Boys - Slovan Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir soruları futbolseverlerin gündeminde.

İlk maçta İsviçre temsilcisi Young Boys, deplasmanda aldığı 1-0’lık galibiyetle avantaj elde etmişti. Şimdi gözler, bu avantajı koruyup koruyamayacaklarında olacak. Peki, Young Boys - Slovan Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir?

YOUNG BOYS- SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi play-off turunun kritik rövanş mücadelesinde Young Boys ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Young Boys - Slovan Bratislava maçı28 Ağustos 2025 tarihinde akşam saat 21.00’de başlayacak.

İlk maçta Young Boys’un aldığı 1-0’lık galibiyet, İsviçre temsilcisine avantaj sağladı. Rövanşta her iki takım da gruplara kalabilmek için sahada mücadele edecek.

YOUNG BOYS- SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Young Boys - Slovan Bratislava maçının canlı yayınlanacağı kanal ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Yayın bilgileri netleşir netleşmez karşılaşmanın izlenebileceği platformlar hakkında bilgiler haberimize eklenecek.

YOUNG BOYS- SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rövanş mücadelesi İsviçre’nin başkenti Bern’de bulunan Stade de Suisse stadyumunda oynanacak. Her iki takım da Avrupa Ligi gruplarına adlarını yazdırmak için mücadele verecek.

