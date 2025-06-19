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Fenerbahçe'den Heung-Min Son bombası! 30 milyon euroyu gözden çıkardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den Heung-Min Son bombası! 30 milyon euroyu gözden çıkardı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son’u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu dev transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ses getirecek bir hamle için harekete geçti. 

Fenerbahçe'den Heung-Min Son bombası! 30 milyon euroyu gözden çıkardı - 1. Resim

Mirror'da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler Heung-Min Son transferi için devrede.

Fenerbahçe'den Heung-Min Son bombası! 30 milyon euroyu gözden çıkardı - 2. Resim

30 MİLYON EURO

Tottenham forması giyen Güney Koreli yıldız için Fenerbahçe'nin yaklaşık 30 milyon euro civarında bir bedeli gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Heung-Min Son bombası! 30 milyon euroyu gözden çıkardı - 3. Resim

Öte yandan aynı haberde, 31 yaşındaki futbolcunun daha önce Körfez ülkelerinden gelen yüksek maaşlı teklifleri reddettiği ve kariyerine üst düzey rekabetin olduğu bir ligde devam etmek istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Tottenham ile tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Son, bu müsabakalarda 11 gol atıp 12 de asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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